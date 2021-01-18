В Серии А «Интер» победил «Ювентус» впервые с сентября 2016 года

, – образно сказал после матча рулевой «Ювентуса» Андреа Пирло. И с ним трудно не согласиться. «Старая синьора» действительно выглядела как-то робко, в два раза меньше била по воротам (8:16) и значительно уступила «Интеру» по количеству созданных голевых моментов, что по итогу и обернулось закономерным поражением.Артуро Видаль, отличившись в игре чемпионата Италии впервые со 2 мая 2015 года, на 12-й минуте вывел хозяев поля вперед. А на 52-й Николо Барелла удвоил их преимущество. В дальнейшем обе команды имели несколько моментов для того, чтобы изменить цифры на табло. Но больше забитых мячей зрители не увидели.Остальные матчи тура, состоявшиеся 15–17 января, принесли такие результаты: «Лацио» – «Рома» – 3:0, «Болонья» – «Верона» – 1:0, «Торино» – «Специя» – 0:0, «Сампдория» – «Удинезе» – 2:1, «Наполи» – «Фиорентина» – 6:0, «Сассуоло» – «Парма» – 1:1, «Кротоне» – «Беневенто» – 4:1, «Аталанта» – «Дженоа» – 0:0. Сегодня программа тура закроется встречей «Кальяри» – «Милан».Турнирную таблицу возглавляет «Милан», имеющий на своем счету 40 очков. Вслед за «красно-черными» в группе лидеров идут «Интер» (40), «Наполи» (34), «Рома» (34), «Ювентус» (33), «Аталанта» (32), «Лацио» (31), «Сассуоло» (30) и «Верона» (27).В списке бомбардиров лидирует форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который забил 15 мячей.