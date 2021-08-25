В сентябре граждан Бразилии начнут прививать третьей дозой вакцин от COVID-19

– уточнили информацию в минздраве страныОтмечается, что прививочная кампания первым делом затронет людей с подавленным иммунитетом, которые смогут получить бустерную дозу препарата против COVID-19 через 28 дней после второй инъекции.В числе первых третью вакцину также получат пожилые люди в возрасте 70 лет и старше, которые прошли первичный курс иммунизации от инфекции не менее 6 месяцев назад.Уточнятся, что прививать третий раз врачи будут с помощью вакцин Pfizer либо одним из подобранных в стране векторных препаратов – AstraZeneca или Janssen.