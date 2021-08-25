Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.94
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В сентябре граждан Бразилии начнут прививать третьей дозой вакцин от COVID-19

В сентябре граждан Бразилии начнут прививать третьей дозой вакцин от COVID-19

С середины сентября в Бразилии граждан начнут прививать третьей дозой вакцин от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.


– Со второй половины сентября начнется распределение бустерных доз вакцин от COVID-19, а также препаратов Pfizer и AstraZeneca для сокращения срока между введением двух доз, – уточнили информацию в минздраве страны

Отмечается, что прививочная кампания первым делом затронет людей с подавленным иммунитетом, которые смогут получить бустерную дозу препарата против COVID-19 через 28 дней после второй инъекции.

В числе первых третью вакцину также получат пожилые люди в возрасте 70 лет и старше, которые прошли первичный курс иммунизации от инфекции не менее 6 месяцев назад.

Уточнятся, что прививать третий раз врачи будут с помощью вакцин Pfizer либо одним из подобранных в стране векторных препаратов – AstraZeneca или Janssen.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы