В сентябре граждан Бразилии начнут прививать третьей дозой вакцин от COVID-19

С середины сентября в Бразилии граждан начнут прививать третьей дозой вакцин от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
– Со второй половины сентября начнется распределение бустерных доз вакцин от COVID-19, а также препаратов Pfizer и AstraZeneca для сокращения срока между введением двух доз, – уточнили информацию в минздраве страны
Отмечается, что прививочная кампания первым делом затронет людей с подавленным иммунитетом, которые смогут получить бустерную дозу препарата против COVID-19 через 28 дней после второй инъекции.
В числе первых третью вакцину также получат пожилые люди в возрасте 70 лет и старше, которые прошли первичный курс иммунизации от инфекции не менее 6 месяцев назад.
Уточнятся, что прививать третий раз врачи будут с помощью вакцин Pfizer либо одним из подобранных в стране векторных препаратов – AstraZeneca или Janssen.