Более 260 пожилых граждан и инвалидов, перенесших ассоциированную с COVID-19 пневмонию, прошли внеочередное оздоровление в санаториях Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.
Фото носит иллюстративный характер
– По состоянию на сегодня правом на внеочередное санаторно-курортное лечение воспользовался 261 человек. Все они перенесли ассоциированную с COVID-19 пневмонию, – пояснили в Минтруда.
Всего в системе ведомства четыре санатория для ветеранов войны, труда и инвалидов: "Березина", "Ясельда", "Белая Вежа", "Вяжути". В них и отдыхали люди, которые справились с недугом. Воспользоваться таким правом, кстати, можно не ранее чем через месяц после выздоровления.
В целом неработающие инвалиды I и II группы имеют право пройти санаторно-курортное лечение по путевкам бесплатно не более одного раза в два года, а неработающие ветераны труда – согласно очередности с оплатой путевки, в зависимости от получаемого дохода (примерно 15–20% от стоимости путевки).
– В санаториях есть необходимая лечебная база, создана безбарьерная среда. Великолепная природа, чистый воздух, прогулки также помогают восстановиться после заболевания. Под контролем медперсонала проводится комплекс физиотерапевтических процедур, лечебная и дыхательная гимнастика. Гостей обеспечивают пятиразовым питанием, им предлагаются фиточаи и кислородные коктейли, – обозначили в министерстве.
Санаторно-курортное лечение пожилых граждан и инвалидов организовано в соответствии с временными рекомендациями по профилактике заноса и распространения коронавируса.
Опубликовано:
891
В санаториях Минтруда оздоровились после COVID-19 более 260 пожилых и инвалидов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Сергей ЛОЗЮК