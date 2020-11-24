В санаториях Минтруда оздоровились после COVID-19 более 260 пожилых и инвалидов

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– пояснили в Минтруда.Всего в системе ведомства четыре санатория для ветеранов войны, труда и инвалидов: "Березина", "Ясельда", "Белая Вежа", "Вяжути". В них и отдыхали люди, которые справились с недугом. Воспользоваться таким правом, кстати, можно не ранее чем через месяц после выздоровления.В целом неработающие инвалиды I и II группы имеют право пройти санаторно-курортное лечение по путевкам бесплатно не более одного раза в два года, а неработающие ветераны труда – согласно очередности с оплатой путевки, в зависимости от получаемого дохода (примерно 15–20% от стоимости путевки).обозначили в министерстве.Санаторно-курортное лечение пожилых граждан и инвалидов организовано в соответствии с временными рекомендациями по профилактике заноса и распространения коронавируса.