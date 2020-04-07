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  2. В самое ближайшее время Беларусь должна уйти от постоянных споров в нефтяной сфере

В самое ближайшее время Беларусь должна уйти от постоянных споров в нефтяной сфере

Об этом заявил сегодня Президент на совещании по вопросам поставок нефти в Беларусь. Глава государства поинтересовался, какие достигнуты договоренности по поставкам нефти на текущий месяц, что просматривается до конца года и насколько жесткие эти планы.


— В самое ближайшее время нам нужно уйти от постоянных споров, выяснений и состояния вечной неопределенности, — подчеркнул Александр Лукашенко. — А на непредвиденные случаи необходимо создать серьезный запас сырья (как нефти, так и топлива), который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы.

В этой связи Александр Лукашенко поставил перед Правительством и председателями облисполкомов ряд вопросов:

— Во-первых, какие мощности для хранения нефти и запасов нефтепродуктов у нас есть сегодня? Как можно их нарастить при необходимости? Во-вторых, как обеспечена потребность в автомобильном топливе для весенних полевых работ? Где есть узкие места?

Фото: архив БЕЛТА
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