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В Ростовской области произошел пожар в здании школы

Здание школы в станице Калининской Цимлянского района Ростовской области загорелось, сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГУ МЧС России по региону. 


- Цимлянский район, станица Калининская, ул. Центральная 66, в 17:00 (МСК) [поступило] сообщение о пожаре в здании школы. Площадь пожара - 300 квадратных метров, - отмечается в сообщении.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в момент возгорания уроки не шли. Пострадавших нет. Ликвидацией возгорания занимаются 45 человек, задействовано 14 единиц специальной техники. 

Фото: pixabay.com
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