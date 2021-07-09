Здание школы в станице Калининской Цимлянского района Ростовской области загорелось, сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГУ МЧС России по региону.
- Цимлянский район, станица Калининская, ул. Центральная 66, в 17:00 (МСК) [поступило] сообщение о пожаре в здании школы. Площадь пожара - 300 квадратных метров, - отмечается в сообщении.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в момент возгорания уроки не шли. Пострадавших нет. Ликвидацией возгорания занимаются 45 человек, задействовано 14 единиц специальной техники.
Фото: pixabay.com
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В Ростовской области произошел пожар в здании школы
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