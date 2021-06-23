За минувшие 24 часа в России было зафиксировано 548 случаев смерти от COVID-19. Еще сутками ранее эта цифра была меньше всего на два случая: тогда был установлен максимум с 11 февраля. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
Всего с начала пандемии в соседнем государстве скончались 130 895 заболевших. Условная летальность заболевания сохраняется на уровне 2,44%.
Число подтвержденных случаев инфицирования в РФ за прошедшие 24 часа стало больше на 17 594 против 16 715 днем ранее, до 5 368 513. В относительном соотношении прирост числа заболевших составил 0,33%.
Число вылечившихся после коронавируса в России за сутки увеличилось на 12 660, это максимум с 13 марта. Всего уже выздоровели 4 902 110 человек. При этом доля тех, кто поборол недуг, согласно данным штаба, снизилась до 91,3% от общего числа заразившихся.
Фото из архива БЕЛТА
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В России за сутки из-за коронавируса умерли 548 человек
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