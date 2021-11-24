В России коронавирусом болеют более 30 тысяч детей

Свыше 30 тысяч детей с диагнозом COVID-19 сегодня получают в России медицинскую помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
Отмечается, что с начала пандемии дети составили более 5% от всех инфицированных.
"В России с начала пандемии несовершеннолетние составили более 5% всех заболевших коронавирусом, что меньше, чем во многих странах, но в связи с распространением штамма "дельта" число случаев значительно увеличивается. Более чем у половины детей COVID-19 сейчас протекает с клиническими проявлениями, многие болеют в тяжелой форме. Сегодня в стране медицинскую помощь одновременно получают более 30 тысяч детей с коронавирусом", – сказано в сообщении.