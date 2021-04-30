В Рогачеве горожанка осуждена за истязание мужа

Были изучены все обстоятельства дела и в отношении агрессивной 43-летней партнерши возбудили уголовное дело.- сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.В тоже время суд сделал женщине серьезную поблажку, применил статью 78 УК Беларуси о не приведении приговора в исполнение, если женщина в течение года не совершит новое преступление. В свободное от работы время ей надо будет выполнить общественных работ в объеме 60 часов.