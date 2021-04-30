Согласимся, что гораздо чаще в жизни имеет место обратный порядок вещей, когда муж истязает жену. Жительница Рогачева «отличилась» в этом плане, будучи всякий раз в состоянии алкогольного опьянения. На почве неприязненных отношений она нападала на супруга и избивала его. Получив побои в очередной раз, 46-летний мужчина обратился в милицию.
Были изучены все обстоятельства дела и в отношении агрессивной 43-летней партнерши возбудили уголовное дело.
-Районный суд рассмотрел его и в качестве приговора вынес обвиняемой один год лишения свободы,- сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
В тоже время суд сделал женщине серьезную поблажку, применил статью 78 УК Беларуси о не приведении приговора в исполнение, если женщина в течение года не совершит новое преступление. В свободное от работы время ей надо будет выполнить общественных работ в объеме 60 часов.
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В Рогачеве горожанка осуждена за истязание мужа
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