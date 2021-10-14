В Риге протестуют работники пожарно-спасательной службы

У здания рижского парламента сегодня утром собрались несколько десятков сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и более 100 их сторонников, чтобы выразить протест против обязательной вакцинации от COVID-19, пишет Delfi.
В руках у протестующих флаги Латвии и плакаты. На одном из них написано: "Нет разделению людей на вакцинированных и людей без прав".
Сотрудники VUGD собрались у парламента, чтобы передать спикеру Инаре Мурниеце открытое письмо с призывом не поддерживать постановление Кабинета министров, которое предусматривает увольнение работников без действительного ковид-сертификата с 15 ноября.
Как уточнили представители VUGD Андрис Целминьш и Эгил Ульянов, решение правительства об увольнении невакцинированных может сформировать риски безопасности. Уже сейчас в пожарной службе фиксируется острая нехватка сотрудников, и многие от перегрузки и дополнительных смен находятся на грани выгорания.
Пожарные также выражают свое несогласие с системой наказания коллег в виде отстранения от работы: то есть сотрудники лишаются заработной платы и рискуют стать нищими с учетом низкой оплаты труда в VUGD.
Спасатели отправили коллективное письмо депутатам парламента.
– Уже сейчас нехватка кадров создает риски реагирования, еще больший дефицит может поставить под угрозу выполнение основных функций государства, обеспечивающих право каждого гражданина на безопасность, – сказано в письме представителей пожарной службы.
Как сообщалось ранее, 11 октября вступил в силу режим чрезвычайной ситуации в Латвии из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Во время этого периода будут действовать определенные ограничения, которые в основном касаются невакцинированных против коронавирусной инфекции жителей.
Фото: Delfi