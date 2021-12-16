SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. «В режиме правды»: уникальный просветительский проект стартовал в Молодечно

«В режиме правды»: уникальный просветительский проект стартовал в Молодечно

Уникальный проект «В режиме правды», инициированный молодыми патриотами при поддержке Белорусского общества «Знание», собрал во Дворце культуры Молодечно представителей госслужбы и общественного актива не только Молодечненского, но и других районов Минской области – Вилейского, Воложинского, Мядельского. Спикером диалога выступил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк. В Молодечно состоялся разговор «без купюр» о новой Конституции, овеянной уже не один месяц стараниями антигосударственной пропаганды многочисленными фейками.

Интерпретацию оппонентов действующей власти, утверждающих, что пересмотр Основного Закона вызван давлением несогласных с политикой Президента, железными аргументами разбил известный историк и парламентарий Игорь Марзалюк:  

Вопросы по изменению политической системы, трансформации Конституции обсуждались экспертами на закрытых площадках, достаточно кулуарных, с 2016 года. И это не секрет. В 2019-м во время послания белорусскому народу Президент озвучил вслух (можно поднять стенограмму) о необходимости конституционных реформ. Не давление улицы предопределило изменение Конституции, а понимание самой властью, что страна поменялась. Да, у нас «сверхпрезидентская» Конституция, по которой мы живем. Да, она авторитарная и сконцентрирована на властных полномочиях одного человека. Но почему? Давайте вспомним 1994 год. Вспомним, как выглядели наши зарплаты, какая социальная структура существовала, и кто определял правила игры на наших рынках, улицах, дорогах. У нас было маргинализированное добитое общество, у нас были нищенские доходы. В региональных городах не строилось ни одного дома. Контроль за рынками осуществляли ОПГ. Мы все это помним, и что такое зарплата в 10-20 долларов. Просто нужно помнить, что было, и в каких условиях мы были вынуждены строить свою независимую страну. А страна – это всегда государственные институты. Если они не встроены, то невозможно ни о каком развитии говорить. Если кто-нибудь прочитает англосаксонские книги по политологии, то узнает, что самый эффективный выход из кризисного состояния – это авторитарная мобилизация, что мы и сделали. Мы построили страну. Все наши оппоненты любят рассказывать, какой красивый, успешный город-государство Сингапур, какие там классные либеральные законы и порядки. А как Ли Куан Ю, которого считают страшным диктатором, сделал его таким? Когда он пришел к власти, Сингапур был убогим криминогенным центром, и ничто ему не предвещало той славы и красоты, которые сегодня есть. Ли Куан Ю правил 53 года, и его любимая фраза: «Я никогда не считался с общественным мнением». Поэтому, когда либералы, тот же Романчук и другие, начинают кричать про Сингапур, то, мягко говоря, лукавят. Всегда есть понятие национальной воли лидера, который понимает, в каком состоянии страна. Развилка на тот момент была простая: либо иерархический капитализм и убогая схема по примеру Украины, либо попробовать как-то выстроить всех, сконцентрироваться на важнейших моментах и создать то, что мы и сделали. И прошлогодний бунт ни что иное, как результат нашей успешной социальной политики, как бы это ни показалось парадоксальным. Пирамида Маслоу работает. У нас поменялась социальная система, у нас поменялась страна, у нас есть свой средний класс, у нас есть долларовые миллионеры, которые не прячутся. Мы гарантировали фундаментальное право – право на жизнь и самодостаточное развитие. Как только меняется социальная структура и появляется группа людей, у которой есть деньги и которая не участвует активно в процессе принятия политических решений, им хочется порулить. И тогда возникает два варианта: либо через социальные каналы, лифты, либо через революцию. Третьего не дано. Белорусская власть принимает те вызовы, понимая всю непростую ситуацию, которая была в том числе в прошлом году, услышала призыв о переменах и предлагает абсолютно реальную вменяемую схему. Президент, когда с нами проводил первое заседание по конституционной реформе, сказал очень важную фразу: «Работая над этим проектом, выносите меня за скобки, меня нет, представьте, что меня нет, и как эти механизмы будут функционировать, если меня завтра нет». Самое главное, что мы хотим от конституционной реформы нормальной социально-политической эволюции. Мы не хоти крови на своих улицах, чтобы мы убивали один одного. Потому что для тех, кто это вызвал, важно любым способом терроризмом, гражданской войной свалить власть. Им наплевать, как будет выглядеть страна, их не интересуют национальные интересы. Они кто угодно, но не националисты и не патриоты. Человек, который танцует за чужие деньги, живет за счет чужого посольства не может считаться ни в одной нормальной стране адекватным субъектом политики. С этим мы никогда не договоримся и не имеем право договариваться. Другие, которые не участвовали во всех этих вещах, не швырялись напалмом – ради бога. Вы увидите, что Конституция дает массу возможностей, в том числе для нового политического и партийного строительства.

Участники диалога поднимали разные вопросы, в том числе и те, которые найдут отражение в законе о сохранении исторической правды времен Великой Отечественной войны, о традиционных ценностях, социальной ответственности и других. 

Подводя итоги общения, Игорь Марзалюк позитивно оценил старт проекта по городам и регионам и поделился планами:

Говорить будем на самые разные темы, но главная задача убрать черный пиар в отношении страны, что мы самые несвободные, и все у нас хуже всех. Будем сравнивать, причем на языке цифр, фактов. Еще продумываем целую серию роликов по социальной, политической тематике, новейшей истории страны. Будет интересно. Когда мы говорим, смотрим в глаза, позволяем себе сравнивать, то начинаем лучше один одного понимать. Единомышленники – не те, кто думает, одинаково, а те, кто думает об одном. У нас могут быть разные мнения, но мы должны думать о Беларуси и понимать, что на сегодняшний день у страны два пути: либо эволюционный, либо катастрофический. Мы продолжаем свою самобытную национальную дорогу к более высоким ступеням свободы, а значит и ответственности каждого гражданина. Мы должны понять, что свобода – всегда ответственность за то, что делаем. А еще важно научиться слушать друг друга.











zakharov@sb.by

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы