«В режиме правды»: уникальный просветительский проект стартовал в Молодечно

Уникальный проект «В режиме правды», инициированный молодыми патриотами при поддержке Белорусского общества «Знание», собрал во Дворце культуры Молодечно представителей госслужбы и общественного актива не только Молодечненского, но и других районов Минской области – Вилейского, Воложинского, Мядельского. Спикером диалога выступил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк. В Молодечно состоялся разговор «без купюр» о новой Конституции, овеянной уже не один месяц стараниями антигосударственной пропаганды многочисленными фейками.

Интерпретацию оппонентов действующей власти, утверждающих, что пересмотр Основного Закона вызван давлением несогласных с политикой Президента, железными аргументами разбил известный историк и парламентарий Игорь Марзалюк:

– Вопросы по изменению политической системы, трансформации Конституции обсуждались экспертами на закрытых площадках, достаточно кулуарных, с 2016 года. И это не секрет. В 2019-м во время послания белорусскому народу Президент озвучил вслух (можно поднять стенограмму) о необходимости конституционных реформ. Не давление улицы предопределило изменение Конституции, а понимание самой властью, что страна поменялась. Да, у нас «сверхпрезидентская» Конституция, по которой мы живем. Да, она авторитарная и сконцентрирована на властных полномочиях одного человека. Но почему? Давайте вспомним 1994 год. Вспомним, как выглядели наши зарплаты, какая социальная структура существовала, и кто определял правила игры на наших рынках, улицах, дорогах. У нас было маргинализированное добитое общество, у нас были нищенские доходы. В региональных городах не строилось ни одного дома. Контроль за рынками осуществляли ОПГ. Мы все это помним, и что такое зарплата в 10-20 долларов. Просто нужно помнить, что было, и в каких условиях мы были вынуждены строить свою независимую страну. А страна – это всегда государственные институты. Если они не встроены, то невозможно ни о каком развитии говорить. Если кто-нибудь прочитает англосаксонские книги по политологии, то узнает, что самый эффективный выход из кризисного состояния – это авторитарная мобилизация, что мы и сделали. Мы построили страну. Все наши оппоненты любят рассказывать, какой красивый, успешный город-государство Сингапур, какие там классные либеральные законы и порядки. А как Ли Куан Ю, которого считают страшным диктатором, сделал его таким? Когда он пришел к власти, Сингапур был убогим криминогенным центром, и ничто ему не предвещало той славы и красоты, которые сегодня есть. Ли Куан Ю правил 53 года, и его любимая фраза: «Я никогда не считался с общественным мнением». Поэтому, когда либералы, тот же Романчук и другие, начинают кричать про Сингапур, то, мягко говоря, лукавят. Всегда есть понятие национальной воли лидера, который понимает, в каком состоянии страна. Развилка на тот момент была простая: либо иерархический капитализм и убогая схема по примеру Украины, либо попробовать как-то выстроить всех, сконцентрироваться на важнейших моментах и создать то, что мы и сделали. И прошлогодний бунт – ни что иное, как результат нашей успешной социальной политики, как бы это ни показалось парадоксальным. Пирамида Маслоу работает. У нас поменялась социальная система, у нас поменялась страна, у нас есть свой средний класс, у нас есть долларовые миллионеры, которые не прячутся. Мы гарантировали фундаментальное право – право на жизнь и самодостаточное развитие. Как только меняется социальная структура и появляется группа людей, у которой есть деньги и которая не участвует активно в процессе принятия политических решений, им хочется порулить. И тогда возникает два варианта: либо через социальные каналы, лифты, либо через революцию. Третьего не дано. Белорусская власть принимает те вызовы, понимая всю непростую ситуацию, которая была в том числе в прошлом году, услышала призыв о переменах и предлагает абсолютно реальную вменяемую схему. Президент, когда с нами проводил первое заседание по конституционной реформе, сказал очень важную фразу: «Работая над этим проектом, выносите меня за скобки, меня нет, представьте, что меня нет, и как эти механизмы будут функционировать, если меня завтра нет». Самое главное, что мы хотим от конституционной реформы – нормальной социально-политической эволюции. Мы не хоти крови на своих улицах, чтобы мы убивали один одного. Потому что для тех, кто это вызвал, важно любым способом – терроризмом, гражданской войной – свалить власть. Им наплевать, как будет выглядеть страна, их не интересуют национальные интересы. Они кто угодно, но не националисты и не патриоты. Человек, который танцует за чужие деньги, живет за счет чужого посольства не может считаться ни в одной нормальной стране адекватным субъектом политики. С этим мы никогда не договоримся и не имеем право договариваться. Другие, которые не участвовали во всех этих вещах, не швырялись напалмом – ради бога. Вы увидите, что Конституция дает массу возможностей, в том числе для нового политического и партийного строительства.

Участники диалога поднимали разные вопросы, в том числе и те, которые найдут отражение в законе о сохранении исторической правды времен Великой Отечественной войны, о традиционных ценностях, социальной ответственности и других.



Подводя итоги общения, Игорь Марзалюк позитивно оценил старт проекта по городам и регионам и поделился планами:

– Говорить будем на самые разные темы, но главная задача – убрать черный пиар в отношении страны, что мы самые несвободные, и все у нас хуже всех. Будем сравнивать, причем на языке цифр, фактов. Еще продумываем целую серию роликов по социальной, политической тематике, новейшей истории страны. Будет интересно. Когда мы говорим, смотрим в глаза, позволяем себе сравнивать, то начинаем лучше один одного понимать. Единомышленники – не те, кто думает, одинаково, а те, кто думает об одном. У нас могут быть разные мнения, но мы должны думать о Беларуси и понимать, что на сегодняшний день у страны два пути: либо эволюционный, либо катастрофический. Мы продолжаем свою самобытную национальную дорогу к более высоким ступеням свободы, а значит и ответственности каждого гражданина. Мы должны понять, что свобода – всегда ответственность за то, что делаем. А еще важно научиться слушать друг друга.









































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