В Республиканском реабилитационном центре для детей с инвалидностью открылась соляная комната

Об этом сообщила директор центра Людмила Кондрашова:

– Мы создали уникальный дизайн комнаты – она выполнена в стиле белорусского деревенского дома. Причем наши дети вместе с воспитателями помогали в ее оформлении. Обратите внимание: в качестве декора использованы настоящие стволы белорусских березок. А чтобы сделать соляные стены и пол, мы привезли 3 тонны соли! В комнате будут проводить индивидуальные и групповые практики психолог и психотерапевт. Здесь же будут проходить занятия по развитию мелкой моторики рук по методу Монтессори. И все это в сочетании с галотерапией. Получается, что мы одномоментно используем развивающие и оздоровительные методики. Это крайне важно для деток с инвалидностью, чтобы корректирующие занятия приносили максимальный эффект.































