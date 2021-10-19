В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Сегодня пользователи социальной сети "ВКонтакте" сообщают о проблемах в ее работе. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает ТАСС.
По состоянию на 19 октября 07:40 (мск) были зафиксированы 2331 отчет о сбоях в работе соцсети.
Многие пользователи (41%) жаловались на сбои в работе приложения, 39% были недовольны работой сайта соцсети, 20% сообщили о проблемах с подключением сервера. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани и Екатеринбурге.
"ВК" позднее сообщила, что все проблемы устранены.
"Все сервисы и продукты "ВКонтакте" работают. У некоторых пользователей могут медленнее загружаться отдельные разделы "ВКонтакте" – это кратковременная проблема, которую мы прямо сейчас исправляем", – сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
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