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  2. В пункте пропуска «Козловичи» задержали 182 килограмма психотропов

В пункте пропуска «Козловичи» задержали 182 килограмма психотропов

Инцидент произошел в пункте пропуска «Козловичи».


Грузовик MAN следовал из Сербии. Водитель автопоезда предоставил к таможенному оформлению документы на ввоз партии промышленного оборудования. Однако таможенники во взаимодействии с пограничниками приняли решение отправить грузовик на осмотр с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. Сканограмма показала наличие в грузовом отсеке другого товара. Из перемещаемого промышленного вентилятора извлечено 89 полимерных пакетов с таблетками и порошком, а также два полимерных мешка с веществом светло-коричневого цвета. Служебная собака своей реакцией указала на возможное наличие в них запрещенных веществ.


Официальный представитель Брестской таможни Андрей Дубинко рассказал:

–182 кг психотропов намеревались переместить через белорусско-польскую границу, спрятав их в промышленном вентиляторе. Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, представленные на исследование предметы являются особо опасными психотропными веществами трех видов: МДМА, амфетамин  и метамфетамин. Общая стоимость на черном рынке достигает более 3,5 миллиона  долларов США. В отношении 42-летнего водителя, гражданина Сербии, действовавшего по предварительному сговору в группе лиц, применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Брестской таможней возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов. Санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. 

Фото: Брестская таможня
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