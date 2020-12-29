В пункте пропуска «Козловичи» задержали 182 килограмма психотропов

Грузовик MAN следовал из Сербии. Водитель автопоезда предоставил к таможенному оформлению документы на ввоз партии промышленного оборудования. Однако таможенники во взаимодействии с пограничниками приняли решение отправить грузовик на осмотр с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. Сканограмма показала наличие в грузовом отсеке другого товара. Из перемещаемого промышленного вентилятора извлечено 89 полимерных пакетов с таблетками и порошком, а также два полимерных мешка с веществом светло-коричневого цвета. Служебная собака своей реакцией указала на возможное наличие в них запрещенных веществ.рассказал:Фото: Брестская таможня