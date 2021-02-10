За 2020 г. Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды провел 684 контрольных мероприятия. Было выявлено в 920 нарушений законодательства в области охраны окружающей среды. В связи с этим выданы 609 рекомендаций, 311 предписаний, составлены 292 протокола на сумму 76 518 рублей, направлены 203 информационных письма. Об этом сообщается на сайте комитета.
В ходе обследований особое внимание уделяется наличию несанкционированных свалок отходов на территории столичных предприятий и организаций, на придорожных полосах, в местах отдыха. Важны и вопросы обращения со вторичными материальными ресурсами, обустройства мест сбора отходов с территорий кладбищ, приведения в надлежащее состояние мемориальных комплексов.
Фото: БЕЛТА
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В прошлом году в Минске выявили почти тысячу нарушений в области охраны окружающей среды
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