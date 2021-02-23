Более 35 млн рублей белорусские банки направили на благотворительность в прошедшем году, передает БЕЛТА.
Согласно данным Ассоциации белорусских банков (АББ), около половины этих средств были задействованы в развитии физкультуры и спорта, учреждений образования, еще треть направлена на поддержку учреждений здравоохранения в условиях непростой эпидситуации. Кроме того, помощь предоставляется инвалидам, ветеранам, многодетным семьям, средства направляются и на иные социально значимые цели.
– Осознавая свою социальную ответственность, кредитно-финансовые учреждения ежегодно выделяют значительные суммы на благотворительность. При этом дополнительную материальную помощь оказывают также дочерние компании и сотрудники банков своими личными средствами. И эта добрая традиция будет продолжена, – рассказал председатель АББ Владимир Драгун.
Фото: pixabay.com
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В прошедшем году белорусские банки направили на благотворительность более 35 миллионов рублей
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