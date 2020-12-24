В преддверии новогодних праздников МВД напоминает о правилах безопасности

В местах проведения массовых праздничных гуляний будет действовать пропускной режим. Гости смогут поучаствовать в гуляньях только после личного досмотра – рекомендуется приходить заранее. Не будут допускаться граждане в состоянии алкогольного опьянения, имеющие при себе колющие и режущие предметы, громоздкие вещи, спиртное. Животных лучше оставить дома.Вблизи этих площадок и на прилегающих улицах практически во всех населенных пунктах будут ограничены места для остановки транспортных средств. В МВД советуют заранее продумать маршрут и место парковки авто.Спиртное можно распивать в специально отведенных местах, злоупотреблять им не стоит. В новогодние праздники сотрудники милиции сделают акцент на профилактике. Попытки хулиганства будут пресекаться на корню – должны главенствовать чувство меры и здравый смысл. В ведомстве призывают уважительно относиться друг к другу.Особый акцент делают на теме использования пиротехники. Учитывая, что взрывать петарды очень любят дети и подростки, родителям необходимо объяснить им, что основная причина травм – несоблюдение мер безопасности и пренебрежение инструкцией по применению. Взрывать петарды и фейерверки можно только в безлюдных и безопасных местах, в общественных местах это запрещено, категорически нельзя их забрасывать в окна, балконы и капюшоны приятелей. За использование пиротехники в общественных местах предусмотрена административная ответственность за мелкое хулиганство.Напомнили и о правилах безопасности для участников дорожного движения. Как показывает практика, в новогодние праздники пьяных водителей выявляется в два раза больше, чем в обычные дни. Поэтому инспекторы ГАИ будут делать акцент на выявлении нарушений ПДД. Сконцентрируют внимание и на пьяных пешеходах, которые часто становятся и виновниками, и жертвами ДТП.Родители должны повторить с детьми правила поведения на дороге в зимний период. Обстановку на дороге осложняют погодные условия (туман, снег, гололед, плохая видимость, короткий световой день). Сотрудники ГАИ отмечают, что число ДТП с участием детей-пешеходов также увеличивается в это время.Как показывает статистика этого года, из числа всех ДТП наиболее распространенный – наезд на пешехода. В МВД напоминают и о необходимости обозначать себя световозвращающими элементами. Лучшие варианты – повязки и браслеты, прикрепленные на руках и ногах пешехода со стороны проезжей части. В свою очередь водители должны быть бдительны при проезде пешеходных переходов и движении по трассам вблизи населенных пунктов.