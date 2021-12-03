В Правительстве рассказали, как намерены снижать инфляцию

Тема инфляции среди прочих обсуждалась сегодня на совещании у Президента по вопросам социально-экономического развития страны на 2022 год. Комментируя журналистам итоги совещания, Премьер-министр Роман Головченко обратил внимание на то, что инфляция плоха не сама по себе как экономический показатель:
– Плохо, что она оказывает влияние на стоимость банковского кредитования, зарплату, покупательскую способность. Это сейчас мировая проблема. Мир вступил в эпоху высокой инфляции, причины известны: это и беспрецедентная денежная эмиссия со стороны центробанков еврозоны, США, и мировой рост цен на продовольствие (по данным ФАО, за 9 месяцев более чем на 30 процентов, стоимость контейнерных перевозок увеличилась более чем в три раза). Эти возросшие издержки транслируются в цены, это так называемая импортируемая инфляция, или инфляция издержек, последствия которой мы ощущаем.
Проблема высокой инфляции характерна для всех стран – членов ЕАЭС, Беларусь со своими партнерами здесь находится примерно на одном уровне. Это реальность, добавил Премьер-министр, хотя и не объяснение для нас:
– Правительство не может позволить себе говорить людям: «Вы знаете, цены растут, но это не у нас, это из-за границы привезли». Если бы не меры административного сдерживания цен, которые применялись (хотя мы не считаем, что это самый лучший инструмент), инфляция в Беларуси, безусловно, была бы двузначной.
Сегодня в ходе совещания Президент поставил задачу перед Нацбанком и Правительством удержать инфляцию в стране на уровне не выше 6%. Дело в том, что, по словам Романа Головченко, в следующем году определенное внешнее влияние сохранится:
– Но ситуация успокоится. Уже сейчас по итогам октября мы видим, что инфляция замедлилась, и за 23 дня ноября рост цен составил всего 0,2 процента. Это стандартный уровень ценового роста, который мы имели в неинфляционные годы. Есть целый блок решений, которые будут приниматься. Будут продолжены меры административного регулирования, а также меры чисто экономического характера, направленные на то, чтобы сдержать инфляцию.
Глава Правительства также обратил внимание на то, что реальные доходы населения растут быстрее, чем цены:
– Если бы не инфляция, у нас рост реальных доходов был бы 112 процентов тем не менее. У нас доходы растут быстрее, чем инфляция, это тоже небольшая победа над ней.
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