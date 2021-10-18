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  2. В Поставском районе легковушка врезалась в дерево - водитель погиб

В Поставском районе легковушка врезалась в дерево - водитель погиб

Смертельная авария произошла 17 октября около 11.45 в деревне Шудовцы. 

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

- По предварительным данным, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Volkswagen Passat», двигаясь по улице Подгорной, не справился с управлением и наехал на придорожное дерево. В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте. В машине он был без пассажиров, - сообщил sb.by официальный представитель управления ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.  

По факту аварии проводится проверка. 
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