В Поставском районе легковушка врезалась в дерево - водитель погиб

Смертельная авария произошла 17 октября около 11.45 в деревне Шудовцы.
Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
- По предварительным данным, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Volkswagen Passat», двигаясь по улице Подгорной, не справился с управлением и наехал на придорожное дерево. В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте. В машине он был без пассажиров, - сообщил sb.by официальный представитель управления ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
По факту аварии проводится проверка.