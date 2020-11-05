В Портленд введут Национальную гвардию США для пресечения беспорядков

Газета USA Today сообщила, что правоохранительные органы замечают "широкомасштабные правонарушения". Известно также об актах вандализма. Предполагается, что Национальная гвардия США поможет навести порядок на улицах города местной полиции., – говорится в сообщении пресс-службы местных правоохранительных органов.Известно, что в Портленде в настоящее время активно выступают две группы демонстрантов. Девять человек задержаны.