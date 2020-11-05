Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун поручил ввести в Портленд Национальную гвардию США. Данная мера была принята в связи с вспыхнувшими после выборов протестами, сообщает ТАСС.
Газета USA Today сообщила, что правоохранительные органы замечают "широкомасштабные правонарушения". Известно также об актах вандализма. Предполагается, что Национальная гвардия США поможет навести порядок на улицах города местной полиции.
– По приказу губернатора мы продолжаем совместную работу, обоюдное обеспечение ресурсами и информацией для решения проблем в сфере общественной безопасности, – говорится в сообщении пресс-службы местных правоохранительных органов.
Известно, что в Портленде в настоящее время активно выступают две группы демонстрантов. Девять человек задержаны.
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В Портленд введут Национальную гвардию США для пресечения беспорядков
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Фото: РЕЙТЕР
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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