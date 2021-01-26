В польском пункте пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны – "Берестовица") полностью остановлено оформление, сообщает БЕЛТА.
– Сопредельная сторона пояснила, что пропуск через границу временно прекращен из-за сложных погодных условий. О возобновлении работы сообщат дополнительно, – объяснили в Госпогранкомитете.
Рекомендуется учитывать данную информацию при планировании пересечения белорусско-польской границы.
Фото: БЕЛТА
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В польском пункте пропуска "Бобровники" остановлено оформление из-за погодных условий
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