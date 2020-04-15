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  2. В Петриковском районе педагоги получали зарплату за занятия, которые не проводили

В Петриковском районе педагоги получали зарплату за занятия, которые не проводили

Пять педагогов двух детских школ искусств района в течение двух лет провели на бумаге 600 индивидуальных и групповых занятий. За это получили из бюджета около семи тысяч рублей. В приписках с незаконной выплатой зарплаты были уличены и пять руководителей детских кружков трех сельских домов культуры Петриковщины.

— После вмешательства сотрудников Комитета госконтроля незаконно выплаченные средства возвращены в бюджет в полном объеме. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки, — сообщил председатель Комитета госконтроля Гомельской области Александр Атрощенко.

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