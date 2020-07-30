В Петербурге нашли расчлененное тело украинского рэпера

Украинский рэп-исполнитель, участник Versus Battle Александр Юшко более известный под псевдонимом Энди Картрайт найден расчлененным в квартире в центре Санкт-Петербурга. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Фото: versusb.ru

«Найдены останки мужчины. По предварительным данным, они принадлежат Юшко Александру Константиновичу. Останки находились в холодильнике в пакетах. Задержана женщина, предположительно, его сожительница», – заявил он.

По информации «Фонтанки», музыкант умер от передозировки наркотиками. Его супруга, 36-летняя жительница Петербурга якобы не хотела бесславной смерти для мужа, поэтому пыталась инсценировать его исчезновение. Однако, расчленив тело и разложив останки в пять пакетов, она не смогла придумать, как действовать дальше.

По данным издания, об этом сообщил адвокат женщины. В квартире нашли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.