Компания МТС озвучила данные о работе мобильной связи и интернета в новогоднюю ночь.
– Белорусы активно поздравляли друг друга с Новым годом онлайн: по данным Big Data, потребление интернет-трафика c 31 декабря по 1 января выросло почти на треть в сравнении с предыдущим годом, в том числе благодаря мессенджерам и соцсетям, – проинформировали в компании. – При этом абоненты продолжают традиционно поздравлять друг друга с помощью голосовой связи – в сети МТС было совершено 36 миллионов исходящих звонков общей продолжительностью около 100 миллионов минут.
По данным оператора, в первый час 2021-го года абоненты МТС позвонили около 2,2 миллиона раз и проговорили почти 5,3 миллиона минут. Они прокачали 3014 терабайт новогодних поздравлений, что в 1,3 раза больше прошлого года.
– Рост активности пришелся на онлайн-поздравления прежде всего через мессенджеры и соцсети, – подчеркнули в компании. – Всего в Новый год абоненты МТС израсходовали 3014 ТБ интернет-трафика – на 31% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Самые популярные мессенджеры – Viber, WhatsApp и Telegram. Среди соцсетей лидером оказался "ВКонтакте".
В офисе оператора также отметили, что многие абоненты по-прежнему предпочитают отправлять СМС-поздравления: за два дня было передано почти 1,8 миллиона сообщений.
– Несмотря на повышенную нагрузку на сеть, белорусы могли комфортно позвонить после боя курантов, отправить СМС или обменяться стикерами в мессенджерах, – подчеркнули в компании.
Остальные мобильные операторы пока не озвучили информацию о работе своих сетей в первые часы 2021 года.
Фото: pixabay.com
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В первый час 2021 года абоненты одного из белорусских мобильных операторов проговорили почти 5,3 миллиона минут
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