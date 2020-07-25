"В педагоги идет все больше парней": репортаж с первого дня подачи документов в вузы

Самая напряженная пора вступительной кампании начинается сегодня - вузы дали старт приему документов. Подать заявку на бюджет в большинство университетов можно лишь по 31 июля, на платное - по 15 августа.

Фото: Министерство образования Беларуси

В этом году свои двери для абитуриентов откроют 50 вузов, из них 8 частных. В первый день подачи документов министр образования Игорь Карпенко посетил свой родной вуз - БГПУ им. М.Танка, где также поучаствовал в собеседовании для выпускников педагогических классов:

- У нас в этом году около 1900 человек закончили педклассы, и традиционно примерно треть из них пользуется правом поступления без экзаменов. Это высокомотивированные абитуриенты, что очень важно, так как от учителя многое зависит. Я второй год подключаюсь к собеседованию, и могу сказать, что в педагоги идет все больше парней. Мы видим, что именно выпускники педклассов становятся ядром студенческой жизни.

К слову, по данным БГПУ, в прошлом году среди поступивших на физико-математических факультет каждый второй был именно парень, на историческом факультете таких первокурсников две трети, а на факультете физического воспитания - ещё больше.

В этом году из-за эпидситуации вузы предусмотрели все меры предосторожности, а также расширили возможность зарегистрироваться на подачу документов онлайн, через кабинет абитуриента. Но немало абитуриентов уже в первый день приезжают без записи, и естественно, тоже без проблем записываются в кандидаты в студенты. Ирина Ойева с мамой Галиной Ивановной в 7 утра выехали из агрогородка Лаздуны 1 Ивьевского района, чтобы одними из первых пройти собеседование. Ира, выпускница педкласса с баллом аттестата 8,7, признается, что очень волнуется, ведь решила изучать белорусский и иностранный языки, причем скорее всего китайский.

- Она у нас прирожденный педагог, племянницу воспитывает, - улыбается мама.

Уже после собеседования абитуриентка не скрывала эмоций:

- Все прошло просто здорово, мне так понравилось! Представляете, в жюри оказался мой земляк. Ещё и вопросы лёгкие попались: про педагогов в искусстве, про имидж учителя. Сказали, что будут рекомендовать меня к поступлению, про спорт спрашивали, а я волейболом, баскетболом и греблей на байдарках занимаюсь. Очень надеюсь поступить.

А Егор Голованов из слуцкой СШ №12 решил подать документы на физмат БГПУ. Говорит, вдохновил учитель физики Константин Михайловский. Средний балл аттестата у парня внушительный - 9, а его основательное портфолио впечатлило комиссию, в придачу Егор особенно гордится тем, что уже проводил уроки истории и физики. Впрочем, на собеседовании ему пришлось серьезно поволноваться, ведь вопросы задавали министр образования и ректор вуза, которые в итоге подбодрил парня: выбрал отличный факультет с новыми лабораториями.

К слову, еще вчера абитуриенты, которые сдали централизованное тестирование в основные даты, получили возможность забрать сертификаты. Те, кто проходил испытание в резервные дни, смогут получить их чуть позже - с 29 июля. Напомним, на ЦТ в основные дни в этом году зарегистрировались более 64 тысяч человек, в резервные - 1335. На 100 баллов тестирование написали 338 абитуриентов, из них лишь 15 смогли дважды набрать высший балл. Как ранее анонсировал Игорь Карпенко, для получения высшего образования за счет средств бюджета вузы планируют принять 27,1 тысячи человек, что более чем на 2% превышает план приема в 2019 году. Увеличено количество мест на технические, ИT, медицинские, педагогические специальности. Чуть меньше набирают первокурсников на гуманитарные специальности. На 1% увеличился план приема и на платное - 28 тысяч человек. Всего же в учреждения высшего образования рассчитывают зачислить более 55 тысяч абитуриентов. А непосредственно БГПУ запланировал принять на дневной бюджет 870 первокурсников, на платный - 500. Еще 270 абитуриентов будут учиться бесплатно на заочке и 590 платно.

К слову, особенность вступительной кампании этого года - выпускники аграрных классов (в стране около 400 таких классов) могут стать студентами по собеседованию и при наличии оценок не ниже 7 баллов по профильным предметам. Преференции получили и те, кто прошел срочную военную службу или службу в резерве.Что же касается внутренних вступительных испытаний, в вузах они пройдут с 1 по 7 августа. Зачисление на бюджет планируют завершить 11 августа. При необходимости и наличии вакантных мест с 12 по 14 августа будет проведен дополнительный набор на бюджетную форму. Зачисление на платное запланировано по 17 августа.