В Париж доставлены "черные ящики" сбитого в Иране украинского самолета

В Париж прибыли бортовые самописцы сбитого по ошибке иранскими военными в январе 2020 года украинского пассажирского "Боинга". Об этом сообщил в своем "Твиттере" министр иностранных дел Канады. Черные ящики должны быть доставлены для анализа в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, передают vesti.





Летевший из Тегерана в Киев Boeing 737 Международных авиалиний Украины был сбит 8 января вскоре после вылета из столицы Ирана. Позже иранские военные признали, что самолет был сбит случайно, его приняли за крылатую ракету. В этот момент между Ираном и США происходил конфликт, вызванный убийством американцами на территории Ирака иранского генерала Касема. Иран в ответ на убийство высокопоставленного военного нанес ракетный удар по базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

Согласно предварительному отчету гражданской авиации Ирана, Boeing Международных авиалиний Украины был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" меньшей дальности из зенитного ракетного комплекса "Тор-М1".





В результате катастрофы украинского "Боинга" погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.