В Парагвае начнут прививать от COVID-19 детей старше шести лет

До конца этого года в Парагвае планируют делать прививки против коронавирусной инфекции детям старше 6 лет, сообщает РИА Новости.
"Мы начнем предоставлять третью дозу вакцины жителям старше пятидесяти лет со слабым иммунитетом и работникам сферы здравоохранения. До конца года планируем начать вакцинацию детей от шести лет", – пояснил глава минздрава страны Хулио Борба на странице ведомства в Twitter.
Отмечается, что вакцинацией охватят и подростков, не страдающих хроническими заболеваниями, в возрасте 12–17 лет.
За все время пандемии в Парагвае зарегистрировано 460 244 случая заболевания коронавирусом, умерли 16 207 человек.
Фото: pixabay.com