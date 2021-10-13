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  2. В Парагвае начнут прививать от COVID-19 детей старше шести лет

В Парагвае начнут прививать от COVID-19 детей старше шести лет

До конца этого года в Парагвае планируют делать прививки против коронавирусной инфекции детям старше 6 лет, сообщает РИА Новости.



"Мы начнем предоставлять третью дозу вакцины жителям старше пятидесяти лет со слабым иммунитетом и работникам сферы здравоохранения. До конца года планируем начать вакцинацию детей от шести лет", – пояснил глава минздрава страны Хулио Борба на странице ведомства в Twitter. 

Отмечается, что вакцинацией охватят и подростков, не страдающих хроническими заболеваниями, в возрасте 12–17 лет. 

За все время пандемии в Парагвае зарегистрировано 460 244 случая заболевания коронавирусом, умерли 16 207 человек. 

Фото: pixabay.com
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