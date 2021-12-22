В Палате представителей приняли в первом чтении изменения в закон об ипотеке

Сегодня депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении проект Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об ипотеке». Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования отношений в области ипотеки путем приведения Закона «Об ипотеке» в соответствие с иными законодательными актами, устранения в законе устаревших норм, пробелов и противоречий.





В частности, законопроектом предлагается исключить территориальный принцип удостоверения договора об ипотеке земельного участка гражданами. Устанавливается возможность заключения договора, изменяющего режим имущества, нажитого супругами в период брака, в случаях, когда такое имущество находится в ипотеке, без согласия залогодержателя. Определяются последствия несоблюдения условий, при которых залогодатель вправе без согласия залогодержателя сдавать имущество, являющееся предметом ипотеки, в аренду (наем), передавать его в безвозмездное пользование или по соглашению с другим лицом предоставлять ему право ограниченного пользования этим имуществом (сервитут). Кроме того, закрепляется возможность применения иных механизмов взыскания задолженности, если сумма задолженности менее определенного размера либо просрочка исполнения обязательства незначительна.