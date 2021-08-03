В Пакистане ужесточили ограничительные меры из-за COVID-19

Ограничения распространяются на самые крупные города пакистанской провинции Пенджаб: Лахор, Мултан, Равалпинди и Фейсалабад. Новые правила вступили в силу сегодня и будут действительны до 31 августа.Так, рыночная и коммерческая деятельность в этих населенных пунктах будет разрешена до 20:00. Но это не будет касаться аптек, медицинских учреждений, продуктовых магазинов. Максимальный уровень загрузки общественного транспорта снижен с 70% до 50%. Госслужащие и работники частных организаций будут работать в прежнем режиме, но некоторых сотрудников переведут на удаленную работу.Не будут работать парки, кинотеатры, бассейны, а также святыни. Запрещены культурные и религиозные мероприятия, проходящие в помещениях. В тренажерные залы смогут попасть только вакцинированные жители.По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных коронавирусом в Пакистане составляет 1 043 277. Скончались 23 529 человек.