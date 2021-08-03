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В Пакистане ужесточили ограничительные меры из-за COVID-19

Власти Пакистана решили ужесточить ограничительные меры из-за новой вспышки заболеваемости COVID-19, сообщает газета The News International.


Ограничения распространяются на самые крупные города пакистанской провинции Пенджаб: Лахор, Мултан, Равалпинди и Фейсалабад. Новые правила вступили в силу сегодня и будут действительны до 31 августа.

Так, рыночная и коммерческая деятельность в этих населенных пунктах будет разрешена до 20:00. Но это не будет касаться аптек, медицинских учреждений, продуктовых магазинов. Максимальный уровень загрузки общественного транспорта снижен с 70% до 50%. Госслужащие и работники частных организаций будут работать в прежнем режиме, но некоторых сотрудников переведут на удаленную работу. 

Не будут работать парки, кинотеатры, бассейны, а также святыни. Запрещены культурные и религиозные мероприятия, проходящие в помещениях. В тренажерные залы смогут попасть только вакцинированные жители. 

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных коронавирусом в Пакистане составляет 1 043 277. Скончались 23 529 человек. 
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Фото: РЕЙТЕР
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