В новом учебном году в Беларуси будут функционировать 2952 учреждения дошкольного образования

, – рассказала Альбина Давидович.По ее словам, за первое полугодие в Беларуси введено 12 новых учреждений дошкольного образования., – отметила замначальника управления.Альбина Давидович подчеркнула, что за счет различных мероприятий плана – строительства учреждений дошкольного образования, открытия групп кратковременного пребывания и детских садов на первых этажах в жилых зданиях – дополнительно удалось создать около 45 тыс. мест для детей раннего и дошкольного возраста., – добавила она.