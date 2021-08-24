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  2. В Новогрудке 9-летний мальчик застрял ногой в дереве

В Новогрудке 9-летний мальчик застрял ногой в дереве

В Новогрудке спасатели помогли застрявшему между ветвей деревьев мальчику. О подробностях случившегося сообщается на сайте Гродненского областного управления МЧС.


Вечером 23 августа спасателям поступило сообщение о том, что на одной из дворовых площадок требуется помощь ребенку. Работники МЧС прибыли на место. 

Выяснилось, что ребенок во время игры забрался на дерево. Когда спускался, его нога соскочила и застряла между двух суков на высоте 1,5 м.  Чтобы освободить пострадавшего, спасателям понадобилось менее десяти минут. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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