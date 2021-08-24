В Новогрудке 9-летний мальчик застрял ногой в дереве

Вечером 23 августа спасателям поступило сообщение о том, что на одной из дворовых площадок требуется помощь ребенку. Работники МЧС прибыли на место.Выяснилось, что ребенок во время игры забрался на дерево. Когда спускался, его нога соскочила и застряла между двух суков на высоте 1,5 м. Чтобы освободить пострадавшего, спасателям понадобилось менее десяти минут.