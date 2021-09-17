В Нидерландах два человека погибли при вооруженном нападении

В Нидерландах в результате нападения мужчины с ножом погибли два человека, еще двое получили серьезные ранения. Такую информацию предоставила полиция страны, передает ТАСС.
– В результате нападения с ножом в Алмело погибли два человека. Еще один человек получил ранения. Задержан один подозреваемый, он также получил ранения, – говорится в тексте сообщения, размещенного в Twitter-аккаунте полиции Нидерландов.
Наряду с этим телеканал RTV Oost опубликовал кадры, на которых человек с балкона стреляет из арбалета. Правоохранители также открыли огонь. В настоящее время неизвестно, как данный человек связан с произошедшим.
Сотрудники полиции уточнили, что после задержания подозреваемого ситуация взята под контроль. В чем именно подозревается задержанный, пока неизвестно. Правоохранители проводят расследование происшествия.
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