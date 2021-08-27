В Несвиже открылось новое общежитие госколледжа имени Я.Коласа

Новое современное общежитие Несвижского колледжа открылось сегодня в подарок учащимся к новому учебному году. До этого будущие специалисты размещались только в одном общежитии, находящемся в бывшем монастыре бенедиктинок.





– Сегодня же колледж может заселить всех желающих студентов. Здесь смогут жить 112 учащихся. 30 комнат отвели для студентов, две – оставили молодым специалистам района, в том числе и педагогам. Всего на этаже комфортно разместятся 56 человек. На каждом есть не только кухня, столовая и даже прачечная, но и разные зоны: спортивная, деловая и для отдыха, – рассказала заместитель директора по воспитательной работе колледжа Татьяна ЦВИРКО.









Под новое общежитие было переформатировано здание бывшей гостиницы ЖКХ, которое Несвижский райисполком по согласованию с главным управлением по образованию облисполкома решил передать колледжу.









– Я два года жила в старом общежитии. Там тоже хорошие условия, но здание старенькое, проводка тоже, поэтому нужно было аккуратно использовать электроприборы. Здесь же настоящий современный дом, а не просто общежитие. Приятно, что к его строительству я приложила руку, работая в студотряде, – рассказала учащаяся Несвижского колледжа Василина Ропитская.









krush@sb.by