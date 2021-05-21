Утром 21 мая в системе бронирования, которой пользуются Belavia и другие авиакомпании, произошел крупный сбой на стороне поставщика IT-услуг, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.
Регистрация на рейсы белорусского авиаперевозчика в столичном аэропорту велась в ручном режиме, специалисты работали над устранением проблемы и восстановлением работы системы бронирования.
По состоянию на 12:25 работа системы была восстановлена. Сейчас регистрация и другие операции проходят в прежнем режиме.
Фото: архив БЕЛТА
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В Нацаэропорту произошел сбой системы бронирования: регистрация на рейсы осуществлялась в ручном режиме
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