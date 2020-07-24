В Наровлянском районе от ожогов, полученных ранее на пожаре, скончался пожилой сельчанин

Дом жителя деревни Гажин загорелся 18 июля вечером. Соседи вызвали спасателей. Пожар ликвидировали. Хозяина дома 1955 года рождения, проживавшего в одиночестве, нашли во дворе примерно в 40 метрах от загоревшейся постройки.

Мужчина получил тяжелые ожоги. Для оказания помощи его доставили в больницу, где он вчера скончался. Со слов односельчан, земляк злоупотреблял спиртными напитками. В момент бедствия также был в нетрезвом состоянии.

– Предварительная версия пожара – неосторожность при курении, – сообщали в Гомельском областном управлении МЧС.

По факту трагедии проводится проверка.