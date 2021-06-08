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  2. В начале июня в банке данных службы занятости Минска насчитывалось более 19 тысяч вакансий

В начале июня в банке данных службы занятости Минска насчитывалось более 19 тысяч вакансий

По состоянию на 1 июня в банке данных государственной службы занятости города Минска насчитывалось более 19 тысяч вакансий, сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.


– На 1 июня 2021 года нанимателями в столичную службу занятости населения было заявлено 19,1 тысячи вакансий, из них 12 тысяч, или 63 процента, – для рабочих, – проинформировали в комитете.

Для сравнения: на 1 мая нанимателями в столичную службу занятости населения было заявлено 17,4 тысячи вакансий, из них 10,6 тысячи – для рабочих (61 процент).

Из числа специалистов в начале лета наиболее востребованными оказались медицинские работники (медицинская сестра, врач, помощник врача, провизор, рентгенолаборант, фармацевт), инженерные работники, специалисты в сфере образования и культуры (библиотекарь, воспитатель, методист, помощник воспитателя, преподаватель, учитель), администраторы, бухгалтеры, менеджеры, электромеханики, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах. 

В спросе на рабочие кадры преобладали профессии строительного профиля (каменщик, маляр, штукатур, облицовщик-плиточник, монтажник строительных конструкций, слесарь-сантехник, столяр, электрогазосварщик), торговли и общественного питания (контролер-кассир, официант, повар, продавец), транспортной сферы (водитель автомобиля, трамвая, троллейбуса, погрузчика), промышленности (слесарь механосборочных работ, токарь, фрезеровщик, электромонтер) и др.

В январе – мае текущего года в органы по труду, занятости и социальной защите населения города Минска за содействием в трудоустройстве обратились 3510 граждан, из них 1591 человек зарегистрирован безработным.

– В рамках реализации комплекса мероприятий Государственной программы «Рынок труда и содействие занятости» на 2021 – 2025 годы в активные программы содействия занятости был вовлечен 3071 человек, из них – 1383 безработных гражданина, – отметили в комитете. – При содействии государственной службы занятости населения трудоустроен 2391 человек, из них 858 безработных. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 562 человека. Финансовая поддержка в виде субсидии на организацию предпринимательской, ремесленной деятельности предоставлена 63 безработным.

В столице уровень зарегистрированной безработицы в настоящее время не превышает 0,1 процента от численности экономически активного населения. На 1 июня 2021 года на учете в службе занятости населения состояли 1070 человек, в том числе 780 безработных.

Фото: БЕЛТА
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