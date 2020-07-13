В МВД отметили, что предвыборная кампания проходит в условиях невиданного информационного давления

Интернет-ресурсы широко используют для создания негативных информационных поводов, постоянного вброса фейковых новостей, разжигающих недовольство граждан и запугивания людей, поддерживающих государство, рассказал первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич во время онлайн-конференции "Telegram-угрозы: кто за ними стоит и кому выгодна дестабилизация в обществе".

Как отметил Геннадий Казакевич, предвыборная кампания проходит в условиях невиданного информационного давления, манипулирования общественным мнением, дискредитации органов власти и управления.

- Для создания негативных информационных поводов, для запугивания людей, поддерживающих государство, для постоянного вброса фейковых новостей, разжигающих недовольство граждан, широко используют интернет-ресурсы, - отметил представитель МВД.

По его словам, интернет позволяет обратиться ко многим людям, к тому же свою роль играет кажущаяся анонимность обращения.

- Подготовка очередных незаконных акций и вербовка новых сторонников осуществляется посредством специализированных интернет-ресурсов, закрытых групп в интернет-мессенджерах - прежде всего в Viber, Telegram. Наиболее одиозные, радикально настроенные лица ведут индивидуальные видеоблоги и паблик-чаты в таких интернет-ресурсах, как Youtube, Facebook, "ВКонтакте", - отметил Геннадий Казакевич.

Спикер добавил, что то, что происходит сейчас в Беларуси, является частью политтехнологии, направленной на расшатывание и дестабилизацию ситуации. Оно включает негативное воздействие в информационном поле, очернения конкретных должностных лиц, общественных деятелей, сотрудников правоохранительных органов.

- Задачи просты и понятны. С одной стороны - породить недоверие и неприязнь, а в конечном итоге ненависть граждан к существующему государственному строю, особенно к сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск. С другой стороны стоит задача расшатать сознание самих сотрудников, чтобы в конечном итоге посеять в них неуверенность, породить страх, невозможность или нежелание выполнять принятые на себя обязательства по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, - подытожил первый заместитель министра внутренних дел.