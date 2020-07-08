В Мозыре пьяный посетитель головой разнес витрину в аптеке из-за того, что там не оказалось настойки календулы

Вначале мужчина выяснял отношения с другим посетителем, а затем, когда тот удалился, стал общаться с фармацевтом. Не удовлетворившись тем, что в продаже нет нужной ему настойки, стал крушить стеклянную витрину вначале головой, а затем руками. После этого устремился к выходу. Дебошира задержали.

–В крови у него оказалось 2,4 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело за хулиганство, – сообщают в Мозырском РОВД.

34-летний подозреваемый уже десять раз привлекался к административной ответственности за распитие спиртного или появление в состоянии опьянения в общественном месте, а также за мелкое хулиганство и умышленное повреждение имущества.