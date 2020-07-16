В Москве женщина умерла во время операции по липосакции

В Москве во время операции по липосакции скончалась 35-летняя женщина.

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Следственными органами по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка, проинформировали в Следственном комитете России.

По данным следствия, женщина 1985 года рождения скончалась в среду 15 июля в операционном отделении частной медицинской клиники на севере Москвы.

«Установлено, что женщина обратилась в медицинское учреждение для проведения процедуры липосакции», – говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Липосакция – это операция по хирургическому удалению жировых отложений. Чаще всего жир убирают с живота, бедер или ягодиц. Операция занимает от 30 минут до нескольких часов и проводится под местной или общей анестезией.