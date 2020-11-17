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В Москве простятся с Арменом Джигарханяном

Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, который умер в субботу на 86-м году жизни, пройдет сегодня в Московском драматическом театре, которым руководил артист. Мероприятие состоится в открытом формате – поклонников просят соблюдать меры безопасности из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.


"Церемония прощания с художественным руководителем театра, народным артистом СССР Арменом Борисовичем Джигарханяном состоится 17 ноября с 12:00 до 14:00 в Московском драматическом театре п/р Армена Джигарханяна по адресу: Ломоносовский пр-т, д. 17", – сообщили в пресс-службе театра.

Ранее официальный представитель и друг актера Артур Согомонян сообщил, что прощание пройдет в открытом формате. Он призвал поклонников не приезжать к самому началу панихиды, чтобы не создавать толпу, а также соблюдать социальную дистанцию и все меры предосторожности. Армен Джигарханян будет похоронен на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью.

Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Окончив среднюю школу в 1952 году, будущий артист попытался поступить в Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского в Москве (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС), но не прошел конкурс.

После этого в течение года работал помощником оператора на киностудии "Арменфильм". В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт (ныне – Ереванский государственный институт театра и кино). На втором курсе института Джигарханян поступил в труппу Ереванского русского драматического театра им. К. С. Станиславского. За 10 лет работы в этом театре сыграл более 30 ролей.

В 1967 году по приглашению режиссера Анатолия Эфроса перешел в Московский театр им. Ленинского комсомола (ныне – "Ленком"), где сыграл в пяти постановках, в том числе Мольера в одноименном спектакле по роману Михаила Булгакова. С 1969 года по 1996 год был одним из ведущих артистов Московского академического театра им. Вл. Маяковского. После ухода из Театра им. Маяковского участвовал в антрепризных спектаклях, постановках "Ленкома" и Театра-студии Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова).

В 1991–1994 годах преподавал во Всероссийском государственном институте (сейчас – университет) кинематографии им. Герасимова. На основе группы выпускников ВГИКа в 1996 году создал труппу Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна (первоначально носил название "Театр "Д"). С 1996 года – художественный руководитель, в 2005–2015 годах – также директор театра. По 2020 год занимал должность главы театра.

Дебютной в кино для артиста стала роль рабочего Акопа в картине Григория Саркисова "Обвал" 1960 года. Широкую известность актеру принесла роль молодого ученого-физика Артема Манвеляна в фильме Фрунзе Довлатяна "Здравствуй, это я!" (1965). В последующие десятилетия Джигарханян стал одним из самых востребованных актеров в истории советского и российского кинематографа, сыграл более 250 ролей. Среди них: штабс-капитан Овечкин в приключенческом фильме "Новые приключения неуловимых", судья Кригс в музыкальной комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!", Левон Погосян в киноповести "Когда наступает сентябрь", Горбатый в детективе "Место встречи изменить нельзя", Семен Клайн в трагикомедии "Паспорт", Козюльский в комедии "Ширли-мырли" и многие другие.

Фото: ТАСС
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