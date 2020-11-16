Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, который скончался позавчера на 86-м году жизни, пройдет в открытом формате, с соблюдением всех санитарных мер, пишет ТАСС.
«Она [церемония] будет открыта. Но с соблюдением всех мер предосторожности. Поэтому просьба [к поклонникам] приходить в масках», – прокомментировал официальный представитель актера и его друг Артур Согомонян.
Планируется, что прощание пройдет завтра с 12:00 до 14:00. Артур Согомонян призвал всех почитателей таланта Армена Джигарханяна, которые захотят проводить его в последний путь, не приезжать к самому началу панихиды, чтобы не создавать толпы, а также соблюдать социальную дистанцию и все меры предосторожности.
Армен Джигарханян будет похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы, рядом с дочерью.
Причиной смерти народного артиста СССР, по предварительной информации, стала остановка сердца из-за болезни почек и отека на фоне других хронических заболеваний.
Фото: ТАСС
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Прощание с Джигарханяном пройдет в открытом формате
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