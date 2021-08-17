В Москве мужчина выстрелил в подростка

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БЕЛТА

Инцидент произошел рано утром 17 августа на лестничной клетке жилого дома на Челобитьевском шоссе. По предварительным данным, 46-летний мужчина выстрелил в 17-летнего подростка. Пострадавший оказался сыном его сожительницы. В момент выстрела 41-летняя женщина находилась также на лестничной клетке.В результате инцидента подросток с проникающим ранением был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.По данному происшествию проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В ведомстве уточнили, что мужчина ранее судим, в настоящее время находится под административным надзором, сожительница воспитывает еще троих несовершеннолетних детей, условия проживания которых в настоящее время проверяются прокуратурой.