SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.8
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Молдове одобрили вакцину Pfizer для детей с 12 лет

В Молдове одобрили вакцину Pfizer для детей с 12 лет

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы одобрило использовании вакцины Pfizer для вакцинации против COVID-19 детей старше 12 лет, передает РИА Новости.


«Агентство по лекарствам и медицинским изделиям дало зеленый свет вакцинации детей от 12 лет препаратом компании Pfizer/BioNTech. Изменения были предложены и изучены в связи с поступившей официальной информацией Всемирной организации здравоохранения о вакцинах против COVID-19», – указывается в сообщении агентства.

Вакцинация несовершеннолетних против коронавируса в Молдове пока не началась: сначала минздрав страны должен выпустить соответствующий указ. Пока что в республике привиться от COVID-19 могут только те, кому уже есть 18 лет.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы