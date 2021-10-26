В Молдове одобрили вакцину Pfizer для детей с 12 лет

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы одобрило использовании вакцины Pfizer для вакцинации против COVID-19 детей старше 12 лет, передает РИА Новости.
«Агентство по лекарствам и медицинским изделиям дало зеленый свет вакцинации детей от 12 лет препаратом компании Pfizer/BioNTech. Изменения были предложены и изучены в связи с поступившей официальной информацией Всемирной организации здравоохранения о вакцинах против COVID-19», – указывается в сообщении агентства.
Вакцинация несовершеннолетних против коронавируса в Молдове пока не началась: сначала минздрав страны должен выпустить соответствующий указ. Пока что в республике привиться от COVID-19 могут только те, кому уже есть 18 лет.