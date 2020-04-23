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В Могилевской области приступили к посеву арбузов

В Могилевской области приступили к посеву арбузов, передает корреспондент sb.by. На эксперимент с выращиванием пока еще экзотической для Беларуси культуры решились в ОАО «Рассвет им. К.П. Орловского» Кировского района.

— Изучив опыт выращивания бахчевых культур, на первый год мы выделили для посева пять гектаров земли, — рассказывает агроном-овощевод Иван Федотов— Выбрали оптимальный сорт для наших климатических условий — это семена турецкой селекции. Сперва мы их высаживаем в кассеты с грунтом, и до конца мая они будут находиться в теплицах, а затем готовую рассаду высадим в открытый грунт.

При оптимальных погодных условиях уже к концу августа в хозяйстве планируют собрать порядка 100 тонн урожая с одного гектара при среднем весе одного плода в 6—8 кг.


Если эксперимент удастся, то в следующем году площади под бахчевые культуры будут увеличены, и помимо огурцов и помидоров, которыми славится ОАО «Рассвет им. К.П. Орловского», ассортимент продукции прирастет еще и арбузами.





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Фото: САЗОНОВ Андрей
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