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В Могилевском районе мужчина погиб при пожаре в собственном доме

В Могилевском районе при пожаре в собственном доме погиб пенсионер. 

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Инцидент произошел 12 июня в деревне Петровичи. Спасателям от соседей поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме. 

– По прибытии спасатели наблюдали горение дома и двух хозяйственных построек, возникла угроза загорания соседних строений. До приезда сотрудников МЧС очевидцы вынесли из деревянного сарая хозяина дома. Пенсионер 1955 года рождения погиб, он проживал один, – сообщила sb.by официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Инесса Елфимова.  

В результате пожара огнем уничтожены кровли дома и двух сараев, повреждено имущество в доме. Причина инцидента устанавливается.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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