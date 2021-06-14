В Могилевском районе мужчина погиб при пожаре в собственном доме

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Инцидент произошел 12 июня в деревне Петровичи. Спасателям от соседей поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме., – сообщила sb.byВ результате пожара огнем уничтожены кровли дома и двух сараев, повреждено имущество в доме. Причина инцидента устанавливается.