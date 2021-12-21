В Могилеве – премьера: в детской школе искусств № 1 поставили «Песню про зубра»

Премьера спектакля по поэме Николая Гусовского состоится 22 декабря в 16:00. А создана постановка в рамках творческого проекта «Постигая прошлое, создаем будущее».

На развитие этого проекта могилевчанка Наталья Вениаминовна Дурейко, педагог высшей категории, которая около 20 лет руководит детским образцовым театром «Эхо» при Могилевской детской школе искусств № 1, получила грант Президента.





Как отметили в Могилевском горисполкоме, спектакль создан благодаря финансовым средствам, предусмотренным грантом Президента Республики Беларусь в науке, образовании, здравоохранении, культуре: «В нем принимают участие юные актеры – учащиеся школы, взрослые танцоры и музыканты – учителя. Это блестящая постановка, контрастно насыщенная веселыми и трагическими событиями. Специально для нее написана авторская музыка, на высоком уровне поставлены хореографические зарисовки, созданы прекрасные декорации, использованы современные методы работы световой партитуры».

Автор творческого проекта «Постигая прошлое, создаем будущее» Наталья Дурейко уверена: классика вечна, на ней и нужно воспитывать молодежь. За время работы Наталья Вениаминовна – бессменный худрук и режиссер театра «Эхо» – поставила немало спектаклей: «Стойкого оловянного солдатика», «Снежную королеву», пушкинский «Роман в письмах», «Маленького принца»...





Со своими постановками могилевские дети были в России, Украине, Италии. На Международном гранд‑фестивале «Волна идей» в Италии одним из лучших спектаклей назвали их «Стойкого оловянного солдатика», а «Маленький принц» взял Гран‑при открытого Международного фестиваля молодежных и детских театров «Южные маски» в Николаеве. И таких наград в копилке побед детского театра «Эхо», в 2006‑м ставшего дипломантом специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, – десятки.

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