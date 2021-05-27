В Могилеве подвели итоги городского конкурса детского творчества «Звонкая капель»

Свое творчество участники представили в двух возрастных группах: от 6 до 11 лет и от 12 до 16 лет. Номинаций было 10. Отборочные туры, прослушивания проходили в мае в городском Центре культуры и досуга. Основными критериями оценки служили уровень мастерства, сложность репертуара, сценическая культура исполнителей, художественный уровень произведений, качество и эстетический вид представленной работы.Организаторы конкурса (Могилевский горисполком, управление культуры и городской Центр культуры и досуга) уверены: «Звонкая капель» дает молодым вокалистам, танцорам, мастерам художественного слова, художникам, любителям декоративно-прикладного творчества возможность раскрыться, проявить свои таланты. И приглашают всех земляков 1 июня на гала-концерт победителей конкурса, который пройдет в сквере 40-летия Победы. Там же, к слову, дипломами I, II, III степени и призами наградят победителей «Звонкой капели».Фото Мариам ТАБАГАРИ