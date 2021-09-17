Василек, колоски и лента: в Могилеве предложили символ Дня народного единства

Молодежный парламент при Могилевском городском Совете депутатов выступил с предложением, чтобы у Дня народного единства был свой символ. В итоге по инициативе молодежи в Могилеве появилась бутоньерка, посвященная новому государственному празднику.







Так были придуманы тематические украшения, которые уже получил каждый участник торжественного открытия Вахты памяти в областном центре. Василек в данной композиции символизирует родину, а колоски одновременно служат символом единства и достатка. Опоясывает букет красно-зеленая лента.

Как уточнила заместитель директора по учебно-методической работе Многопрофильного центра по работе с детьми и молодежью «Юность» Татьяна Батуро, претворяли задумку в жизнь педагоги дополнительного образования всего города вместе с ребятами.