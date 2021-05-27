В Могилеве депутаты Палаты представителей, сотрудники МЧС и студенты БРУ организуют праздник для детей-инвалидов

Ресторан «101», что расположен в Пожарном переулке Могилева, 1 июня станет центром большого детского праздника. Организаторы – Белорусско-Российский университет, первичная организация ОО «БРСМ» БРУ и депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Здорикова и Наталья Тарасенко – устраивают его для ребят общественного объединения «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» и детей общественной благотворительной организации «Могилевский детский хоспис».



Как уточнили в отделе идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома, студенческий актив Белорусско-Российского университета совместно с агентством Birger Event и Центром безопасности Могилевского управления МЧС организуют концертно-развлекательную программу. Гостей ждут анимация, веселые клоуны и ростовые куклы, шоу мыльных пузырей, викторины, загадки, конкурсы и музыкальные поздравления. А праздничные блюда приготовит для детей ресторан «101».