В Минской области назвали основные проблемные показатели воды децентрализованного водоснабжения

– проинформировала заведующая отделением социально-гигиенического мониторинга и оценки риска организационного отдела Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Дарья Поликарпова на сайте организации.Наибольший удельный вес проб воды с превышением гигиенических нормативов по уровню железа из артезианских скважин отмечен в Дзержинском (100%), Любанском (100%), Смолевичском (93,75%), Узденском (90%), Копыльском (80%), Воложинском (75%), Слуцком (59,3%), Мядельском (53,8%) районах. Из водопроводной сети – в Любанском (100%), Пуховичском (100%) и Смолевичском (85,7%) районах.– констатировала Дарья Поликарпова.Удельный вес проб воды с превышением гигиенических нормативов по уровню нитратов зарегистрирован в 19 районах Минской области. Наибольший – в Клецком (100%), Несвижском (100%), Червенском (73,3%), Вилейском (59%), Борисовском (46%), Столбцовском (44,9%) районах. По уровню железа удельный вес проб воды с превышением гигиенических нормативов зарегистрирован в 8 районах Минской области. Наибольший удельный вес – в Узденском (65%), Червенском (60%), Пуховичском (37,5%), Солигорском (29,2%) и Минском (26,3%).– резюмировала врач-эпидемиолог.В 2020 году учреждениями санитарно-эпидемиологической службы Минской области проведено 6967 исследований проб питьевой воды из источников централизованного и децентрализованного водоснабжения на содержание неорганических компонентов и 17 074 исследования проб на определение химических показателей.