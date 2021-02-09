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В Минской области назвали основные проблемные показатели воды децентрализованного водоснабжения

В Минской области подвели результаты социально-гигиенического мониторинга качества питьевой воды на территории региона за 2020 год.


– На протяжении ряда лет проблемным вопросом в обеспечении качества питьевой воды централизованного водоснабжения в Минской области остается несоответствие гигиеническим нормативам по химическим показателям, таким как содержание природного железа, – проинформировала заведующая отделением социально-гигиенического мониторинга и оценки риска организационного отдела Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Дарья Поликарпова на сайте организации. – Удельный вес проб воды артезианских скважин и водопроводной сети с превышением гигиенических нормативов по уровню железа зарегистрирован в 19 районах Минской области.

Наибольший удельный вес проб воды с превышением гигиенических нормативов по уровню железа из артезианских скважин отмечен в Дзержинском (100%), Любанском (100%), Смолевичском (93,75%), Узденском (90%), Копыльском (80%), Воложинском (75%), Слуцком (59,3%), Мядельском (53,8%) районах. Из водопроводной сети – в Любанском (100%), Пуховичском (100%) и Смолевичском (85,7%) районах.

– Основными проблемными показателями воды децентрализованного водоснабжения Минской области являются нитраты и железо, – констатировала Дарья  Поликарпова.

Удельный вес проб воды с превышением гигиенических нормативов по уровню нитратов зарегистрирован в 19 районах Минской области. Наибольший – в Клецком (100%), Несвижском (100%), Червенском (73,3%), Вилейском (59%), Борисовском (46%), Столбцовском (44,9%) районах. По уровню железа удельный вес проб воды с превышением гигиенических нормативов зарегистрирован в 8 районах Минской области. Наибольший удельный вес – в Узденском (65%), Червенском (60%), Пуховичском (37,5%), Солигорском (29,2%) и Минском (26,3%).

– Проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в Минской области остается актуальной, – резюмировала врач-эпидемиолог. – Проводимый мониторинг позволяет своевременно отслеживать и при выявлении не соответствующих гигиеническим нормативам исследований принимать меры по обеспечению качества питьевой воды в населенных пунктах в соответствии с утвержденными нормативами, проводить информационно-разъяснительную работу с населением.

В 2020 году учреждениями санитарно-эпидемиологической службы Минской области проведено 6967 исследований проб питьевой воды из источников централизованного и децентрализованного водоснабжения на содержание неорганических компонентов и 17 074 исследования проб на определение химических показателей.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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