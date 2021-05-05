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В Минском районе бухгалтер тратила деньги предприятия в казино – расследование завершено

Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о присвоении имущества и мошенничестве, совершенных в особо крупном размере. 


По данным следствия, на протяжении 2018–2019 годов 52-летняя бухгалтер похищала деньги одного из частных предприятий в Минском районе. Чтобы скрыть недостачу в кассе, она вносила недостоверные сведения в бухгалтерские документы при выдаче денег работникам предприятия на расходы, связанные с командировками за границу, а также при получении от них денег с отчетом об израсходованных суммах. При этом она подделывала подписи работников и должностных лиц предприятия. В общей сложности женщина присвоила более 70 тысяч долларов и около 7 тысяч евро.

Помимо того, согласно материалам дела, в 2019 году мошенническим путем под различными предлогами она завладела денежными средствами и имуществом 19 работников предприятия, четырех банковских учреждений, оператора связи на общую сумму более 57 тысяч рублей.

В ходе следствия установлено, что женщина увлекалась азартными играми и почти каждый день посещала казино. На эти цели она, в частности, и тратила похищенные суммы. Во время допросов фигурантка дела признала, что присваивала деньги из кассы, а также совершила служебный подлог.

Действия обвиняемой, которая ранее судима не была, квалифицированы по статьям Уголовного кодекса о мошенничестве, служебном подлоге и присвоении имущества лицом, которому оно вверено, в особо крупном размере.

По делу допрошены более 100 свидетелей, проведены осмотры компьютерной техники и документов, приобщены заключения почерковедческих, судебно-бухгалтерской экспертиз. К обвиняемой применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Елена Крупенина.

Фото: Следственный комитет

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